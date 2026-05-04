◆米大リーグパドレス―ホワイトソックス（３日、米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）が３日（日本時間４日）、敵地・パドレス戦に「２番・一塁」で先発出場。２試合ぶりとなる１４号に期待がかかる中、６回の第３打席までは無安打となっている。この日は先発右腕キャニングから初回１死の第１打席で左飛、３回１死の第２打席は中飛に倒れると、第３打席は２点を追う６