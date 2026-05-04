日本の新幹線は海外からも高く評価されている。一体なぜか。鉄道ジャーナリストの東香名子さんは「中国の高速鉄道の惨状を見れば、いかに日本の旅客輸送システムが優れているかがよくわかる」という――。写真＝iStock.com／Yongyuan Dai※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Yongyuan Dai■1300人の乗客を乗せ、1秒の狂いなく走る今年のゴールデンウィークも各地が大にぎわいだ。東京駅の新幹線ホームは、大きなスーツケース