明治安田Ｊ１百年構想リーグ第１４節（３日）、鹿島がホーム町田戦で１―１からのＰＫ戦を４―２で制し、勝ち点２を獲得。２日に暫定首位に立ったＦＣ東京から首位を奪回した。前節アウェー東京Ｖ戦で９０分間で初黒星を喫した鹿島に対し、町田はＦＷ相馬勇紀を除きアジアチャンピオンズリーグ・エリート（ＡＣＬＥ）決勝戦（４月２５日）のスタメンを並べてきた。前半は町田の得意とするセットプレーで苦しい場面が続くも、Ｇ