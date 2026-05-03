ボートレース平和島のゴールデンウイークシリーズ「第2回京急開発グループ杯」が3日に開幕した。初日、気合みなぎるレースを披露した一人が島崎丈一朗（22＝東京）だ。初日は5R1号艇の1走だった島崎。1マークはインから先マイを狙ったが、センターの小倉に捲られた。それでもしぶとく残してバックは猛加速。2マークを先取り白星発進に成功した。「ターンの初動は良かったです。乗り心地は前検よりだいぶマシになっています」