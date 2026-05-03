３日午前７時３５分頃、徳島県鳴門市撫養町の競艇場「ボートレース鳴門」で、職員から「レースコース内の水面に人が浮いている」と、県警鳴門署に通報があった。同署員や消防隊員が駆けつけ、コースの東側にうつぶせで浮いている男性を引き揚げた。男性はその場で死亡が確認された。鳴門署の発表では、男性は所持品から６０歳代とみられ、額に擦り傷があった。ボートレース鳴門によると、コースの周囲には囲いがあり、海から流