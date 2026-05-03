MBSテレビのドキュメンタリー3作品が、放送批評懇談会「第63回ギャラクシー賞」のテレビ部門・下期選考で奨励賞を受賞した。【動画】娘を性的暴行した父親に実刑判決被害受けた娘が会見3番組は『映像’25「家族を罪に問う〜家庭内性被害の告白〜』（2025年12月21日放送）と『ドキュメンタリー解放区「家族を罪に問う〜家庭内性被害の告白〜」』（2026年1月11日放送）、『映像’26「西成と中国〜共生か排除か〜」』（2026年3