◆米大リーグレッドソックス３―６アストロズ（２日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）レッドソックスの吉田正尚外野手は３試合連続でスタメンを外れ、ベンチスタート。３―６で追う７回２死一、二塁で、代打の代打に起用され、四球で出塁後、代走を出されて交代した。吉田は今季６度目の代打起用。４月１７日のタイガース戦では延長１０回に代打で登場し、渡米後初のサヨナラ打を放った。トレーシー暫定