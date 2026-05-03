【ラ・リーガ第34節】(Estadio El Sadar)オサスナ 1-2(前半0-0)バルセロナ<得点者>[オ]ラウル・ガルシア(88分)[バ]ロベルト・レバンドフスキ(81分)、フェラン・トーレス(86分)<警告>[オ]ホン・モンカヨラ(74分)、フアン・クルス(90分+9)[バ]ガビ(24分)、エリック・ガルシア(60分)観衆:22,745人