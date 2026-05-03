町田啓太が主演を務め、松本穂香が共演するドラマ『タツキ先生は甘すぎる！』（日本テレビ系／毎週土曜21時）の第4話が2日に放送され、タツキ（町田）が後悔の涙を流すと、ネット上には「しんどすぎるやろ…」「一緒に号泣」「もらい泣きした！」などの反響が寄せられた。【写真】タツキ（町田啓太）の息子・蒼空（山岸想）『タツキ先生は甘すぎる！』第4話より暴れる寧々（本屋碧美）を前に何もできなかったタツキは、息子・