『タツキ先生は甘すぎる！』“タツキ”町田啓太の過去がつらすぎた 後悔の涙にネット共感「しんどすぎる」「一緒に号泣」

『タツキ先生は甘すぎる！』“タツキ”町田啓太の過去がつらすぎた 後悔の涙にネット共感「しんどすぎる」「一緒に号泣」