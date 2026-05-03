手作業で焼き上げる「ごえんもち」の店 2016年の一連の熊本地震で阿蘇市は震度6弱に襲われ、阿蘇神社も甚大な被害を受けました。現在、復旧工事は全て完了し、多くの参拝者が訪れています。 【写真を見る】なぜスーパーの社長が餅を焼く？阿蘇神社への“恩返し”熊本地震から10年、思いで結ぶ「ごえんもち」 その参道に続く道沿いにあるのが、2年前にオープンした「あその姫」です。 オリジナルの焼き餅「