◇パ・リーグオリックス10―9日本ハム（2026年5月2日エスコンフィールド）オリックスが一時5点差の劣勢をはね返し、敵地の呪縛を解いた。昨季のCSで2連敗を喫して敗退し、今季も4戦全敗だったエスコンフィールド。中川が1点を追う8回2死満塁で、逆転の3点三塁打を放った。打球は右翼フェンスに直撃し、走者を一掃した。「（前打者の太田）椋に冗談で“絶対に2アウト満塁で回すなよ”と言ったんですけど、回ってきて。想