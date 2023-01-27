◆プレミアリーグ第３５節ニューカッスル３−１ブライトン（２日・英国・ニューカッスルセント・ジェームス・パーク）第３５節が４試合行われ、日本代表ＭＦ三笘薫（２８）が所属するブライトンはアウェーでニューカッスルと対戦した。三笘はこの試合も定位置で先発。いきなり見せ場を作った。前半２分。左サイドを縦抜けして右足でクロス。ゴール前に飛び込んだヒンシェルウッドが右足を合わせてブライトンの先制点が決ま