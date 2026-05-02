三井アウトレットパークは5月8日〜5月22日の期間、アイドルグループ・乃木坂46の「乃木坂46 14th YEAR BIRTHDAY LIVE」開催を記念したコラボレーション企画「乃木坂46 14th YEAR BIRTHDAY LIVEを応援しよう! in Mitsui Outlet Park」を、三井アウトレットパーク全14施設で開催します。同コラボレーションオリジナルのキャンペーンビジュアルを使用したフォトスポット、メンバー全員の書き下ろしメッセージ入りノベルティのプレゼン