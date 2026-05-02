»°°æ¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥Ñ¡¼¥¯¤¬¡ÖÇµÌÚºä46 14th YEAR BIRTHDAY LIVE¡×¤È¥³¥é¥Ü¡ª

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DAY-2 2026Ç¯5⽉20⽇¡¡³«¾ì 16:00 ¡¿¡¡³«±é 18:30
DAY-3 ¡ÁÇßß·ÈþÇÈ¤µ¤ó Â´¶È¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡Á¡¡2026Ç¯5⽉21⽇¡¡³«¾ì 15:30 ¡¿¡¡³«±é 18:00
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