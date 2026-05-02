ベトナムを訪問中の高市総理はきょう（2日）午後、フン首相と会談し、石油由来の医療物資などの安定的な確保に向け、ベトナムによる原油の調達を支援することで一致しました。高市総理「経済安全保障分野での協力を2国間協力の新たな優先分野と位置づけて、連携を深めていくことで一致いたしました」会談で両首脳は、中東情勢を踏まえ、ベトナム国内の製油所が原油を調達するため、日本の政府系機関が支援することで一致しました。