プレミアリーグでは長くマンチェスター・ユナイテッドに在籍し、2024年にナポリに移籍したスコットランド代表のスコット・マクトミネイ。この移籍が転機となり、加入初年度の24-25シーズンにはリーグ戦で12ゴールを記録。キャリア初の二桁得点を挙げ、セリエA優勝、セリエAの年間最優秀選手に選ばれた。その後もナポリの主力として活躍しており、今季は公式戦40試合で13ゴール4アシストを記録している。イタリアで素晴らしいキャリ