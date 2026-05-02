味とボリューム、両方満足させることをコンセプトにしている東洋水産の「でかまる」シリーズに、レギュラー商品「もやし味噌ラーメン」を激辛にアレンジした「マルちゃん でかまる バリシャキ！辛もやし味噌ラーメン 激辛」が2026年4月27日(月)から新たに加わったので、買ってきて食べてみました。人気の一品が激辛仕様で登場！マルちゃん でかまる バリシャキ！辛もやし味噌ラーメン 激辛 2026年4月27日（月） 新発売(PDFファイル