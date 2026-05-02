ＪＲ東海の丹羽俊介社長は４月２８日、品川―名古屋間で建設が進むリニア中央新幹線について、静岡工区着工後に開業時期の見通しを示す考えを示した。リニアの建設工事を巡っては、静岡県との環境保全の議論が３月末に終了しており、ＪＲ東海は５月にも静岡県の住民向けの説明会を開催する見通し。丹羽社長は「静岡工区の着工がかなったら、しかるべき時に見通しを示したい」などと述べた。また、同社は２０２７年３月期の連