アイドルグループ「僕が見たかった青空（僕青）」の杉浦英恋（１７）と今井優希（２０）が中日ドラゴンズを熱烈応援だ。名古屋出身の２人は「まだシーズンは始まったばかり。ここからステキな青空を見せてほしいです！」と熱いエールを送った。杉浦は２０２４年７月６日の中日―広島戦（バンテリン）でセレモニアルピッチを行った。試合前には中日の高橋宏斗投手（２３）からアドバイスをもらったという。「高橋宏斗投手はボー