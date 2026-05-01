先日行われたアジア・チャンピオンズリーグ・エリート（ACLE）決勝で町田ゼルビアを1-0で撃破し、2大会続けてアジアの頂点に立ったサウジアラビアのアル・アハリ。巨額の資金力を武器としたアル・アハリでは多くの外国人スター選手がプレイしているが、その中でもリーダーの1人になっているのがアルジェリア代表のベテランMFリヤド・マフレズだ。レスター・シティやマンチェスター・シティで活躍してきたマフレズは2023年からアル