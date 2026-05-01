備前市役所 岡山県備前市は、1日、車検切れの公用車を使っていたことを明らかにしました。 備前市によりますと、車検の有効期限が4月26日までの公用車を27日から30日までの間に3人の職員が計4回運転し、計153km走行していたということです。30日に公用車を運転した職員が車検切れに気付きました。市は、警察に届け出ました。車を管理していた課と使用していた課がともに車検の時期を忘れていたのが原因で、他に有効期限切