実業家のホリエモンこと堀江貴文氏が４月３０日、Ｘを更新。大学経営に色気を見せた。ホリエモンは、政府が私立大学の統廃合や定員削減に向けた検討を行っているというＸの投稿をリポスト。少子化の影響もあり、財務相は２０４０年までに少なくとも２５０校、１４万人を減らす必要があるとしている。ホリエモンは「俺引き継ぎますよ」と一言投稿。リプ欄の中には「堀江さんは、反Ｆラン大だと思っていました」というものがあ