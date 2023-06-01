【モデルプレス＝2026/05/01】サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」の第4弾となる「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」（毎週木曜よる9時〜）の第6話が4月30日、動画配信サービス・Lemino（レミノ）にて独占配信された。安部結蘭（YURA）とME:I・MIU（櫻井美羽）の共通点が話題となっている。【写真】「日プ新世界」安部結蘭と重なる元NewJeans候補生◆「日プ新世界」安部結蘭＆MIUの共通点が話題第5話では第1回順位発表式