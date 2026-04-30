緊急事態発生！ グランメッセ熊本を会場に行われているのは、「絶体絶命キミたちのサバイバル」というイベントです。 【写真を見る】飛行機からの緊急脱出、ジャングルでワニに遭遇！？絶体絶命にどう立ち向かう「科学漫画サバイバル」シリーズ体験イベントゴールデンウィークにグランメッセ熊本で開催中 熊本県益城町のグランメッセ熊本に中継が出ています。 渡辺舞音アナウンサー「緊急事態発生