鶴岡市の70代の女性が、市役所の職員を名乗る電話などをきっかけに、キャッシュカードをだましとられる特殊詐欺被害がありました。 警察によりますと今月8日、鶴岡市の70代の女性の家の固定電話に電話がありました。 電話は市役所保険課の職員を名乗る男や、金融機関の職員を名乗る女からで、「保険料の還付金がある」と話し、「キャッシュカードを新しいものにした方がいい」「職員を向かわせるので、キャッシュカ&