アン・ハサウェイとユアン・マクレガーが主演を務める映画『オークストリートの異変』の日本版ティザーポスターが解禁された。【写真】アン・ハサウェイ＆ユアン・マクレガーが夫婦役でW主演『オークストリートの異変』場面写真製作プロデューサーを務める J.J.エイブラムスは、かつて『クローバーフィールド／HAKAISHA』でミステリアスな宣伝展開を仕掛け、社会現象を巻き起こした。本作でも、その緻密な仕掛けが映画ファンを