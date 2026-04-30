明らかな異常が点在…J.J.エイブラムス製作『オークストリートの異変』日本版ティザーポスター解禁
アン・ハサウェイとユアン・マクレガーが主演を務める映画『オークストリートの異変』の日本版ティザーポスターが解禁された。
【写真】アン・ハサウェイ＆ユアン・マクレガーが夫婦役でW主演『オークストリートの異変』場面写真
製作プロデューサーを務める J.J.エイブラムスは、かつて『クローバーフィールド／HAKAISHA』でミステリアスな宣伝展開を仕掛け、社会現象を巻き起こした。本作でも、その緻密な仕掛けが映画ファンを物語の核心へと鮮やかに誘い、知的好奇心を刺激する。
3月に解禁された予告映像では平凡な日常を謎の異変が襲うことだけが示唆され、多くは語られなかった。その底知れぬ空気感に、映画ファンからは「底知れない感じがして面白そう」「8月の公開まで、この“何が起こるかわからない”空気感を楽しみたい」「タイトルからして不穏で最高」との声が寄せれられていた。
この度、解禁となった日本版ティザーポスターは、一見、整然と並ぶ屋根と緑豊かな庭が美しい、平和な住宅街の航空写真。だが、その細部をよく見れば、平穏な暮らしを蹂躙するように街を横断する「謎の巨大な痕跡」や、無惨に「崩れた住宅」といった、明らかな異常が点在する。
さらに、ポスター内のキャッチコピーには「日常のおわり、異変のはじまり」という不穏な一言が添えられ、逃げ場のない宣告のようにひっそりと刻まれている。なぜ家は壊されたのか。この巨大な痕跡の正体は何なのか。そして、そこに住む家族たちの運命は。物語の幕開けを予感させる、不穏な静寂に満ちたビジュアルとなっている。
キャストには、『プラダを着た悪魔2』のほか『オデュッセイア』『隣人たち』『Mother Mary（原題）』と期待作が目白押しのアン・ハサウェイと、『スター・ウォーズ』シリーズのオビ＝ワン・ケノービ役を筆頭に、映画界の第一線を走り続けるユアン・マクレガーの2人がダブル主演として名を連ねる。
映画『オークストリートの異変』は8月14日、日米同時公開。
【写真】アン・ハサウェイ＆ユアン・マクレガーが夫婦役でW主演『オークストリートの異変』場面写真
製作プロデューサーを務める J.J.エイブラムスは、かつて『クローバーフィールド／HAKAISHA』でミステリアスな宣伝展開を仕掛け、社会現象を巻き起こした。本作でも、その緻密な仕掛けが映画ファンを物語の核心へと鮮やかに誘い、知的好奇心を刺激する。
この度、解禁となった日本版ティザーポスターは、一見、整然と並ぶ屋根と緑豊かな庭が美しい、平和な住宅街の航空写真。だが、その細部をよく見れば、平穏な暮らしを蹂躙するように街を横断する「謎の巨大な痕跡」や、無惨に「崩れた住宅」といった、明らかな異常が点在する。
さらに、ポスター内のキャッチコピーには「日常のおわり、異変のはじまり」という不穏な一言が添えられ、逃げ場のない宣告のようにひっそりと刻まれている。なぜ家は壊されたのか。この巨大な痕跡の正体は何なのか。そして、そこに住む家族たちの運命は。物語の幕開けを予感させる、不穏な静寂に満ちたビジュアルとなっている。
キャストには、『プラダを着た悪魔2』のほか『オデュッセイア』『隣人たち』『Mother Mary（原題）』と期待作が目白押しのアン・ハサウェイと、『スター・ウォーズ』シリーズのオビ＝ワン・ケノービ役を筆頭に、映画界の第一線を走り続けるユアン・マクレガーの2人がダブル主演として名を連ねる。
映画『オークストリートの異変』は8月14日、日米同時公開。