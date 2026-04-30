厚生労働省の調査によると、この40年で1世帯当たりの平均世帯人数は3.22人から2.20人へと減少した。いま小さな家族向けの高機能家電が躍進している。新たなジャンル“シン小型家電”はどのようにして生まれたのだろうか。生活史研究家の阿古真理さんが取材した――。■コンパクトなのに高機能を備えた家電核家族が「標準」世帯だった時代は去り、今や最も多い世帯人数は1人暮らし。少子化も進んで2人暮らしも多い。そうしたライフ