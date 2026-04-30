モデルでタレントのみちょぱこと池田美優が、コンディショニングウェアブランド「CW-X」の2026年春夏スポーツブラプロモーションに起用され、新ビジュアルと動画が4月30日から公開された。運動時のスポーツブラ着用の重要性を発信する取り組みとなる。【別カット】みちょぱ「SPORTSゆれケアBra Performance Up MESH」ワコールの調査によると、運動時にスポーツブラを着用していない人は約7割にのぼるという。一方で、バストは