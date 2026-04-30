米連邦準備理事会が追加利下げに保守的な姿勢を改めて示したことを受け、30日の東京外国為替市場で円相場が急落。1ドル=160円台前半をつけた。日本銀行が4月の金融政策決定会合で利上げを見送ったこともあり、日米の金利差が縮まりにくいとの見方が強まった。円は一時2024年7月以来、約1年9カ月ぶりの安値水準まで下落している。【こちらも】原油高は自動車株に逆風か決算でみるトヨタ・ホンダ株価の分かれ目米金融当局は29