ウーブンシティで挑む、究極の資源循環サイクル実証都市「Toyota Woven City（ウーブンシティ）」（静岡県裾野市）に新たにオープンした「Inventor Garage（インベンターガレージ）」。その稼働に合わせて開催されたイベント「KAKEZAN 2026」に豊田通商が出展しました。そこで示された、街のレストランなどから出る生ゴミをクリーンなエネルギーへと変換する「循環型エネルギー実証」と、未来の暮らしに向けた挑戦とは一体