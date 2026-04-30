商船三井が後場に弱含み、一時３％を超す下げとなった。同社は３０日正午、２６年３月期の連結決算発表にあわせ、２７年３月期の業績予想を開示した。売上高は前期比１１．８％増の２兆４００億円と２ケタ増収を計画する一方、経常利益は同１７．５％減の１４５０億円を予想する。減益見通しを嫌気した売りがかさんだ。 中東情勢を背景とした配船影響や燃料費の増加などを理由に、自動車船やコンテナ船、ケミカル船の事業で