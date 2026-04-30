クリスピー･クリーム･ドーナツ･ジャパンは、全国最大5カ所の“いつもなら出店しない場所”へ出向き、1日限定の出張販売を実施する企画『出張!クリスピー･クリーム』を、2026年5月から順次開催する。第1弾として、5月2日に長野県の「SCRAMBLE FES(スクランブルフェス)2026」、7月20日に鹿児島県の「お茶の創作レストラン『茶音の蔵』」で出張販売を行う。販売商品は、『オリジナル･グレーズド ダズン ハーフ(6個)』+『ポケット クル