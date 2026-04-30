現地時間の2026年4月29日、Microsoftが2026年度第3四半期(1〜3月)の業績を発表しました。特に、Microsoftのクラウド事業であるMicrosoft Azureが好調ですが、Xbox関連の売上高は前年同期比で減少を記録しています。FY26 Q3 - Press Releases - Investor Relations - Microsofthttps://www.microsoft.com/en-us/Investor/earnings/FY-2026-Q3/press-release-webcastMicrosoft reports sinking Xbox revenue as its cloud business c