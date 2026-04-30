株式会社カワサキモータースジャパンが、カラーとグラフィックを変更したオールテレインビークル「BRUTE FORCE 750」を3月17日から販売しています。カラーはグレーイッシュブルーで、メーカー希望小売価格は179万3000円となっています。車両装備：セレクタブル2WD/4WDシステム＋ディファレンシャルロック567kgの牽引力CVT（無段変速機）トラクションと操縦性を重視したCSTタイヤ独立式サスペンション樹脂製カーゴラックカバー付き