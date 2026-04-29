ニューヨーク発のハンバーガーレストラン【 Shake ShackⓇ（シェイク シャック）】から、チョコレートをパリパリ割って飲む新体験の「ヘーゼルナッツ チョコレート シェイク」が2026年5月下旬まで期間限定で登場。さらに肉の旨味を凝縮させた「スマッシュドオニオンバーガー」も2026年6月下旬まで全国18店舗で販売します。｜ヘーゼルナッツチョコレートシェイクカップの内側全体にハイカカオのチョコレー