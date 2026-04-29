ハンバーガーレストラン【シェイク シャック】の新感覚シェイクとアメリカの「スマッシュドオニオン」が期間限定で登場
ニューヨーク発のハンバーガーレストラン【 Shake ShackⓇ（シェイク シャック）】から、チョコレートをパリパリ割って飲む新体験の「ヘーゼルナッツ チョコレート シェイク」が2026年5月下旬まで期間限定で登場。さらに肉の旨味を凝縮させた「スマッシュドオニオンバーガー」も2026年6月下旬まで全国18店舗で販売します。
｜ヘーゼルナッツチョコレートシェイク
カップの内側全体にハイカカオのチョコレートをコーティング。手でカップを押すとパリッと割れて、飲む前から楽しめる新感覚のシェイクです。１日当たりの販売数に限りがあるので、早めの来店がおすすめです！
▲神宮外苑にある「Shake Shack 外苑いちょう並木店」
手にグググっと力を入れてチョコレートを割る新発想のシェイクが登場。シェイク自体は、バニラをベースにヘーゼルナッツチョコレートペーストを加え、アクセントに塩を入れているので甘じょっぱく、甘ったるくならずに最後まで楽しめます。
▲「ヘーゼルナッツ チョコレートシェイク」 ￥1,430（税込み）
スプーンでチョコだけを取り出して味わったり、チョコを滑らかなバニラフローズンカスタードに混ぜてカカオの奥深い苦味を感じたりと、混ぜ方ひとつで味の変化や食感を楽しめます。
▲チョコレートを割るとこんな感じに！
シェイクの上にもローストヘーゼルナッツがかけられ、香ばしいナッツの風味や食感も楽しめます。
▲砕いたローストヘーゼルナッツをトッピング
｜期間限定のハンバーガー「スマッシュドオニオン」
ビーフパティを鉄板にスマッシュする（強く押し付ける）ことで、表面をカリッと焼き上げ肉の旨味を凝縮させる、本場アメリカの “スマッシュバーガー” 。食感の良さや香ばしさがより感じられます。
▲「スマッシュドオニオン」 ￥1,188
サンドした具は下からグリルしたオニオン、ビーフパティ、チェダーチーズ、ピクルス、そしてマヨネーズにマスタードなどを加えたディジョネーズソースがかかり、ジャガイモの粉を練り込んでほのかな甘味を感じるポテトバンのバンスにはさまれます。アンガスビーフ100％のパティは肉感たっぷりで、コクのあるチーズに加え、ピクルスやソースの酸味がアクセントです。
新感覚のシェイク「ヘーゼルナッツ チョコレート シェイク」と、肉の旨味を閉じ込めた「スマッシュドオニオン」の組み合わせを楽しめるのは今だけ。フライもボリュームたっぷりです。家の近所や旅先で【 Shake ShackⓇ（シェイク シャック）】見つけたら、ぜひ味わってみてくださいね。＜text＆photo：湯川カオル子 問：Shake Shack https://shakeshack.jp/＞