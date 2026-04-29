「あちこちオードリー」（毎週火曜夜24時30分）4月28日（火）の放送は、約1年半ぶりに伊集院光がご来店。伊集院と若林が、今だから聞きたい話を。【動画】オードリー若林「森七菜が明るくしてると、俺、引退したくなる」闇エネルギー枯渇問題どう思う？当番組ではおかしなサービス精神から言わなければいい事を言ってしまうという伊集院。今回は若いマネージャーから「とにかくかかりすぎないように」とお達しがあったそうだが…2