鹿児島市の山形屋で開かれている北海道物産展。多くの人が訪れていました。来年度は西郷隆盛の生誕200年、没後150年の節目ですが、実は、北海道物産展の会場に明治維新の原動力にもつながった“あるもの”がありました。（磯脇琢磨キャスター）「山形屋で行われている初夏の北海道物産展。会場には北の味覚を求めて今日も開店前から行列が作られています」鹿児島市・山形屋の「初夏の北海道物産展」は20回目。海の幸をふ