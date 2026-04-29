元大阪府知事で弁護士の橋下徹氏が２９日、関西テレビ「旬感ＬＩＶＥとれたてっ！」に出演。東京・福生市で起きた?立てこもり犯逃走事件?に言及した。この日の朝７時ごろ、東京・福生市の住宅街で男が１０代の男性２人をハンマーで殴りつけた後、警察官６人に催涙ガスを吹きかけた。警察によると容疑者は「４４歳・身長１７３センチメートル・丸刈り・上下グレーのスウェットを着用」。現在、男は警察の包囲をかいくぐって逃走