「明治安田Ｊ１百年構想リーグ、神戸０−０Ｃ大阪」（２９日、ノエビアスタジアム神戸）首位・神戸はＰＫ戦の末に敗戦を喫した。前半は神戸が試合を支配。前半２０分にはＭＦ武藤がシュートを放つも、相手ＧＫにセーブされ、同３７分にはペナルティーエリア手前からのＦＫでＭＦ満田がゴールを狙うも得点には至らなかった。前半は４本のシュートを放ったが、両軍無得点で試合を折り返した。一転、後半はＣ大阪に攻め込まれ