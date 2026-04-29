【UEFAチャンピオンズリーグ】パリ・サンジェルマン5−4バイエルン（日本時間4月29日／パルク・デ・プランス）【映像】デンベレ、衝撃の“股抜きショット”を放つ瞬間世界最高峰の選手が見せた衝撃のゴラッソだった。パリ・サンジェルマン（PSG）に所属するフランス代表FWウスマン・デンベレのカットインシュートが話題を集めている。日本時間4月29日、UEFAチャンピオンズリーグ（CL）準決勝のファーストレグが行われ、PSGはホーム