9人組グループ・Snow Manの目黒蓮（29）が29日、俳優の高橋文哉（25）とともに日本テレビ系『ZIP！』（月〜金前5：50）に生出演。同グループの大ヒット曲「カリスマックス」のパフォーマンスを生披露した。【写真】色気がすごい…ひさびさに「カリスマックス」生パフォーマンスした目黒蓮と『ZIP!』共演者目黒は現在『SHOGUN 将軍』の撮影のためでカナダに滞在中だが、主演映画『SAKAMOTO DAYS』（29日公開）の舞台あいさつ