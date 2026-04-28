◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―ＤｅＮＡ（２８日・バンテリンドーム）中日・松中信彦打撃統括コーチが試合前の練習開始前に、ベンチに盛り塩を供えた。６連敗中だった２４日のヤクルト戦で“お清め”を開始。そこから３連勝と盛り返した。一度片付けられたが、カードが変わり“清め直し”。この３連戦中も、チームの守り神として供え続ける。次のカードは、５月１日からの広島戦（マツダ）。ビジターでの行方が気になるところだが