平井 大が、2026年3月27日に開業した複合型エンタテインメント施設「東京ドリームパーク」内SGCホール有明にて『こけら落としプレミアシリーズ』として＜HIRAIDAI LOCALS ONLY SPECIAL LIVE＞を開催した。本公演では、「Stand by me, Stand by you.」や「Slow & Easy」といった楽曲をはじめ、「トイ・ストーリー」の楽曲「君はともだち」（「You’ve Got a Friend in Me」）などディズニーカバーも含め約20曲を披露した。他に