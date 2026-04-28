平井 大が、2026年3月27日に開業した複合型エンタテインメント施設「東京ドリームパーク」内SGCホール有明にて『こけら落としプレミアシリーズ』として＜HIRAIDAI LOCALS ONLY SPECIAL LIVE＞を開催した。

本公演では、「Stand by me, Stand by you.」や「Slow & Easy」といった楽曲をはじめ、「トイ・ストーリー」の楽曲「君はともだち」（「You’ve Got a Friend in Me」）などディズニーカバーも含め約20曲を披露した。他にも、観客からのリクエストにその場で応えるなど、終始アットホームな雰囲気に包まれたライブになったという。

さらに、ライブのMCでは新曲3作品のリリースが発表された。「THE BEACH TRIP DROPS」と題して明日に「OUR SEASON (夏の気まぐれにkissを)」、5月4日に「Dreamers」、5月13日に「once again」と、立て続けに新曲がリリースされる。

「OUR SEASON (夏の気まぐれにkissを)」

「Dreamers」

「once again」

また、5月4日からは毎年恒例である自身主催のビーチフェス＜HIRAIDAI presents THE BEACH TRIP 2026＞の開催も控えており、今回の新曲リリースはその幕開けを彩る連続リリースとなる。

◆＜HIRAIDAI presents THE BEACH TRIP 2026＞

◾️「Baby Shark」

2026年4月15日（水）リリース

配信：https://DaiHirai.lnk.to/babyshark