28日の外国為替市場のドル円相場は午前8時時点で1ドル＝159円40銭前後と、前日午後5時時点に比べ17銭のドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝186円83銭前後と17銭のユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース