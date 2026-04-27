金曜日のドローンショーで描かれたグラウジーズはおとといときのう、ホーム最終戦で秋田との２連戦に臨みました。第１戦は、グラウジーズ一筋１８年目、４１歳の水戸選手が３ポイントシュートを決めるなどチームに貢献し、８２対７２でグラウジーズが勝利しました。そして迎えたきのうの第２戦。澤越アナ「ホーム最終戦ですが、まだ（ホームでの）連勝がありません。