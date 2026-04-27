金曜日のドローンショーで描かれたグラウジーズはおとといときのう、ホーム最終戦で秋田との２連戦に臨みました。



第１戦は、グラウジーズ一筋１８年目、４１歳の水戸選手が３ポイントシュートを決めるなどチームに貢献し、８２対７２でグラウジーズが勝利しました。

そして迎えたきのうの第２戦。





澤越アナ「ホーム最終戦ですが、まだ（ホームでの）連勝がありません。きょう勝って連勝となるのか！観客席も真っ赤に染まっています」ブースター「グラウジーズ頑張れ！」去年１０月に始まった長いシーズンも、きのうがホーム最終戦です。しかし序盤から秋田に主導権を握られ、最大１５点のリードを許します。それでも、およそ３３００人のブースターの声援を受け、富山が誇る外国籍選手が揃って２桁得点と躍動し、第３クオーターに逆転します。グラウジーズは９４対７７で最後のホーム戦を連勝で終え、今年１０月に始まるＢプレミア開幕へ弾みを付けました。水戸選手「来シーズンはＢプレミア行けるってことで、本当に自分たちだけじゃなくてみなさんのおかげで、今自分たちがここにいると感じている」グラウジーズは来月２日と３日にアウェーで、今シーズンの最終戦に臨みます。